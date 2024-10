A Salerno il congresso Società di Storia Internazionale Medicina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si svolgerà a Salerno, da domani al 12 ottobre prossimi, il 49/o congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si svolgerà a, da domani al 12 ottobre prossimi, il 49/odelladidella

A Salerno il III Congresso di Cardiologia : “Ragione e sentimento” - L'8 e il 9 ottobre 2024, presso il Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare, si terrà la III edizione del Congresso "Ragione e Sentimento: la stretta interazione tra cervello e cuore nel cardio-embolismo", con la Direzione Scientifica del Dottori Antonello D'Andrea e Gerardo Riccio e la Presidenza... (Salernotoday.it)

Salerno - il congresso "Le nuove sfide in reumatologia update 2024" - Prenderà il via domani, 3 ottobre, presso il 'Grand Hotel Salerno', il Congresso "Le Nuove Sfide in Reumatologia Update 2024". . L'evento, che si concluderà il 5 ottobre, è presieduto dal Dott. Massimo Triggiani, e si svolge con il patrocinio dell'AOU San Giovanni di Dio e. Paolo Moscato e dal ... (Salernotoday.it)

Salerno ospita il 49° Congresso Internazionale di Storia della Medicina : focus su psichiatria e disturbi adolescenziali - Nel segno di quella dialettica delle differenze che rappresenta tuttora la caratteristica principale della cultura moderna, e che trovando un momento di sintesi alta e qualificata nell’attività dell’antica Schola, ha permeato e continua a influenzare in maniera decisiva tutti gli sviluppi della ... (Zon.it)

“Il coraggio della Pace” : il XXVII congresso provinciale Acli di Salerno in occasione dell’80° compleanno (1945-2024) dell’associazione - Nel 1944, in un’Italia devastata dal disastroso conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale, nascevano. “Il coraggio della pace”, questo il tema del XXVII Congresso provinciale Acli di Salerno, in programma sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9. . 00, presso l’Hotel Polo Nautico di ... (Salernotoday.it)

Salerno ospita il 49° Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina : appuntamento dal 9 al 12 ottobre - . La città della Schola Medica, considerata la prima della civiltà occidentale, nata dall’incontro tra saperi scientifici di. Si svolgerà a Salerno, dal 9 al 12 ottobre prossimi, il 49° Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina, che si tiene in Italia solo per la quinta ... (Salernotoday.it)