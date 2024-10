7 ottobre: La Russa saluta in Aula ambasciatore Israele, applauso dell’assemblea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Consentitemi di salutare in maniera calda e sentita l’ambasciatore designato di Israele, Jonathan Peled, che è accompagnato dal Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e Presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun“. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula per salutare l’ambasciatore designato di Israele. Al saluto è seguito un applauso dei senatori. “Il mio saluto – ha proseguito La Russa – e il vostro omaggio sarebbe avvenuto in qualunque giorno, ma credo che essendo oggi a due giorni dalla ricorrenza di quel maledetto 7 ottobre in cui persero La vita oltre 1. Lapresse.it - 7 ottobre: La Russa saluta in Aula ambasciatore Israele, applauso dell’assemblea Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Consentitemi dire in maniera calda e sentita l’designato di, Jonathan Peled, che è accompagnato dal Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e Presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun“. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La, intervenendo inperre l’designato di. Al saluto è seguito undei senatori. “Il mio saluto – ha proseguito La– e il vostro omaggio sarebbe avvenuto in qualunque giorno, ma credo che essendo oggi a due giorni dalla ricorrenza di quel maledetto 7in cui persero La vita oltre 1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il presidente Fink : "Accuse a Israele. Questo non aiuta dialogo e pace" - . Giustamente l’Ateneo aveva vietato l’incontro – continua il presidente della Comunità ebraica di Firenze e Siena –. Abbiamo tutti il dovere morale di favorire la comprensione dell’altro contro i proclami guerrafondai". Poi il messaggio rivolto a Cravos: "A questi ragazzi dico di considerare l’impegno morale a creare le basi per il dialogo e il ragionamento. (Lanazione.it)

Cnel - il presidente Brunetta : Un anno dal pogrom del 7 ottobre - Italia con Israele per una pace giusta - La presenza nella Sinagoga di Roma della Presidente del consiglio Meloni conferma il sostegno dell’Italia al popolo israeliano e l’invito alla Comunità internazionale a favorire il cessate il fuoco. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Renato Brunetta, presidente del Cnel, in occasione del primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre contro Israele. (Ildenaro.it)

Iran - i retroscena sull’attacco a Israele. “Ordinato da Khamenei - il presidente Pezeshkian informato solo poco prima dell’inizio” - New York, 2 ottobre 2024 - L’Iran è sull’orlo del caos, con gli equilibri interni ormai degradati. EPA/LEADER OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES "La capacità di Israele di anticipare l'attacco iraniano e di indicare l'ora precisa dell'attacco, e il fatto che si sia trattato di un'operazione dei Guardiani della Rivoluzione, dimostra quanto profondamente il Mossad, le unità cyber ... (Quotidiano.net)