Women’s Champions League 2024 2025 | la Roma batte il Wolfsburg all’esordio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lailnei gironi dellagrazie a un gol su rigore di capitan Manuela Giugliano. La tuttocampista giallorossa, inserita nella lista del Pallone d’Oro, è freddissima dal dischetto e di fatto decide l’incontro con le tedesche, visto che nel secondo tempo, nonostante un po’ di fatica, con tanta tenuta difensiva e molto cuore le ragazze di Spugna la vincono. Dopo delle prolungate fasi di studio in avvio, al 13? l’episodio che decide la partita. Haavi dopo una bella uscita dal basso delle giallorosse viene liberata a sinistra, cross in mezzo e c’è una mano destra aperta che porta al fischio del calcio di rigore da parte dell’arbitro. Dal dischetto va Manuela Giugliano che la sblocca e la rete della capitano dellaè anche la prima in assoluto di questa edizione del torneo.