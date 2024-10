Ilgiorno.it - Viale delle Rimembranze. I platani ricordano i caduti: "Tra eventi e spaccio..."

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una piazza chiamata, aperta nel 1920 e dedicata agli abitanti di Lambratenella Prima guerra mondiale. Di qui il nome:. In ricordo114 vittime vennero piantati altrettanti, ciascuno con una targhetta commemorativa. Da allora è passato un secolo: il borgo di Lambrate è ora parte di Milano, alcuni alberi sono, le targhette si sono staccate. E se il comune ha provato a ripristinarle, con i nomi deiscritti anche in braille, oggi ne rimangono solo 12. Nemmeno i tavoli da ping pong e il campo per la petanque hanno ridato l’antico splendore. "È peggiorata da un annetto", racconta Giulia Zuccotti, dipendente della pasticceria. "Qui spacciano e alcuni la utilizzano come bagno pubblico". Sulla stessa linea Marina Ferrario, che lavora nella farmacia: "I tossici ci chiedono farmaci e siringhe.