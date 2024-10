Valentina Ruatti, psicologa trovata morta in casa: mistero sulle cause. L'ipotesi overdose non convince la madre (Di martedì 8 ottobre 2024) VERONA - Una psicologa trentenne, Valentina Ruatti, originaria della provincia di Verona ma da un anno residente a Roma, è stata trovata morta nei giorni scorsi nella sua camera da letto in un Ilgazzettino.it - Valentina Ruatti, psicologa trovata morta in casa: mistero sulle cause. L'ipotesi overdose non convince la madre Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) VERONA - Unatrentenne,, originaria della provincia di Verona ma da un anno residente a Roma, è statanei giorni scorsi nella sua camera da letto in un

