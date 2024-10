Usa, libro rivela telefonate segrete Trump-Putin dopo uscita da Casa Bianca (Di martedì 8 ottobre 2024) Donald Trump ha più volte telefonato in segreto a Vladimir Putin dopo avere lasciato la Casa Bianca. È quanto rivela il nuovo libro di Bob Woodward, ‘War’, del quale il New York Times fornisce delle anticipazioni. Nel libro, in uscita la prossima settimana, viene descritta una scena che sarebbe avvenuta all’inizio del 2024 a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, quando l’ex presidente ordinò a un assistente di uscire dal suo ufficio in modo da poter effettuare una telefonata con Putin. L’assistente, non identificato, afferma che i due potrebbero aver parlato anche una mezza dozzina di altre volte da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca. Proprio nei giorni in cui sarebbe avvenuta la telefonata, Trump faceva pressioni sui repubblicani al Congresso affinché bloccassero gli aiuti militari all’Ucraina. Lapresse.it - Usa, libro rivela telefonate segrete Trump-Putin dopo uscita da Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Donaldha più volte telefonato in segreto a Vladimiravere lasciato la. È quantoil nuovodi Bob Woodward, ‘War’, del quale il New York Times fornisce delle anticipazioni. Nel, inla prossima settimana, viene descritta una scena che sarebbe avvenuta all’inizio del 2024 a Mar-a-Lago, la residenza diin Florida, quando l’ex presidente ordinò a un assistente di uscire dal suo ufficio in modo da poter effettuare una telefonata con. L’assistente, non identificato, afferma che i due potrebbero aver parlato anche una mezza dozzina di altre volte da quandoha lasciato la. Proprio nei giorni in cui sarebbe avvenuta la telefonata,faceva pressioni sui repubblicani al Congresso affinché bloccassero gli aiuti militari all’Ucraina.

Usa : libro rivela - telefonate segrete Trump-Putin dopo uscita da Casa Bianca - Nel libro, in uscita la prossima settimana, viene descritta una scena che sarebbe avvenuta all’inizio del 2024 a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, quando l’ex presidente ordinò a un assistente di uscire dal suo ufficio in modo da poter effettuare una telefonata con Putin. (LaPresse) – ... (Lapresse.it)

“La regina Elisabetta aveva un cancro alle ossa - lo sapeva da un anno” : la rivelazione di Boris Johnson nel suo libro - E quelle mani smunte ed annerite dai lividi non erano sfuggite alo sguardo di nessuno, lasciando immaginare che la fine fosse vicina. “Era un privilegio – ha scritto Johnson – irradiava una tale etica del servizio, della pazienza e della leadership che sentivi davvero che saresti morto per lei, se ... (Ilfattoquotidiano.it)

Kinds Of Kindness : il nuovo libro di Yorgos Lanthimos rivela alcune foto esclusive del film con Emma Stone - L'editore MACK Books pubblicherà i shall sing these songs beautifully, il libro di fotografie scattate da Yorgos Lanthimos sul set di New Orleans del suo film Kinds of Kindness. Il nuovo libro di Yorgos Lanthimos, i shall sing these songs beautifully, contiene le fotografie scattate sul set di ... (Movieplayer.it)