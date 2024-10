Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Arriva Il Bacio Appassionato Tra Gemma E Valerio! (Di martedì 8 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma e Valerio si baciano appassionatamente per la prima volta. Sabrina intanto ha ancora dubbi su Gabriele che non le concede l’esclusiva! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma e Valerio. I due sono andati in esterna insieme e tra loro è scattato il tanto atteso Bacio passionale. Spazio poi anche al Trono Classico oltre che a Sabrina e Gabriele, che hanno ancora problemi con l’esclusiva. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: primo Bacio tra Gemma e Valerio! La Puntata si apre con Gemma e Valerio. I due sono andati in esterna insieme, hanno fatto un aperitivo. Quasi subito, si sono baciati dopo alcune dichiarazioni d’amore e frasi dolci da parte di Valerio. Gemma però ha fermato il corteggiatore, dicendo di non voler correre e di voler fare le cose con maggiore cautela. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Arriva Il Bacio Appassionato Tra Gemma E Valerio! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)disi baciano appassionatamente per la prima volta. Sabrina intanto ha ancora dubbi su Gabriele che non le concede l’esclusiva! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione ci sono stati. I due sono andati in esterna insieme e tra loro è scattato il tanto attesopassionale. Spazio poi anche al Trono Classico oltre che a Sabrina e Gabriele, che hanno ancora problemi con l’esclusiva.di: primotra! Lasi apre con. I due sono andati in esterna insieme, hanno fatto un aperitivo. Quasi subito, si sono baciati dopo alcune dichiarazioni d’amore e frasi dolci da parte diperò ha fermato il corteggiatore, dicendo di non voler correre e di voler fare le cose con maggiore cautela.

