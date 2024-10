Unica italiana tra i posti di lavoro più amati d'America, focus sul rispetto (Di martedì 8 ottobre 2024) Amplifon ha ricevuto un prestigioso premio per essere l'azienda più amata dai dipendenti negli Stati Uniti Ilgiornale.it - Unica italiana tra i posti di lavoro più amati d'America, focus sul rispetto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Amplifon ha ricevuto un prestigioso premio per essere l'azienda più amata dai dipendenti negli Stati Uniti

Ramones 50th Anniversary - A Treviso l'unica data italiana - Venerdì 1 novembre Treviso sarà il palcoscenico di un evento senza precedenti: Ramones 50th Anniversary, l’unica data italiana per celebrare i 50 anni dei Ramones, pionieri del punk rock e una delle band più iconiche del panorama musicale mondiale. Una serata all'Home (Via Fonderia 73, Treviso)... (Trevisotoday.it)

Palermo protagonista ad Aalborg : unica realtà italiana invitata alla conferenza europea sulle città sostenibili - Palermo è l’unica città italiana invitata a partecipare alla decima European Conference on Sustainable Cities & Towns che si sta svolgendo a Aalborg in Danimarca da oggi a giovedì con un intervento in sessione plenaria dell’assessore alla rigenerazione urbana Maurizio Carta, che è stato ... (Palermotoday.it)

Malattie infettive. Pisa al maxi quiz a Los Angeles : "Unica italiana" - La gara "IDBugBowl" è un quiz-game in stile televisivo. Un modo per incentivare il confronto su un settore così importante della medicina, soprattutto dopo gli anni del Covid quando i sanitari che lavorano in questo settore sono stati davvero in prima linea. L’anno scorso la competizione è stata ... (Lanazione.it)