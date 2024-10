Lanazione.it - "Un mezzo sorriso, la testa bassa". L’assassino nel racconto della vicina: "Lei era gioviale, adorava gli animali"

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Da agosto era una presenza fissa. Lo vedevo tutti i giorni, faceva su e giù per questa strada. Una volta mi sono anche preoccupata: l’ho visto incappucciato andare verso casa loro, poi dopo ho capito che era il fidanzatofiglia". A parlare è ladi casa, Cristina. Ilè quello che fa di Irfan Rana Mohamed, arrestato con l’acccusa di omicidio volontario. Con un bastone avrebbe ammazzato la madre dell’ex fidanzata, Letizia Girolami. "Era una persona riservata, sempre a. Se andavo a correre e lo incontravo faccia a faccia, abbozzava un. Invece se era in macchina si limitava a far passare e si scansava, perché la strada è stretta", prosegue Cristina. "Discussioni? No, mai sentite, non ne so niente". Un personaggio schivo, almeno questo è quanto emerge dal