Ucraina | Floridia ' contro Traini e Battistini intollerabile attacco a libertà stampa'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La richiesta di estradizione da parte della Russia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini rappresenta un attacco violento e inaccettabile alla libertà di stampa e all'indipendenza del giornalismo. È evidente che siamo di fronte a un atto di guerra ibrida che si sta giocando sulla pelle di giornalisti la cui unica colpa sarebbe stata quella di svolgere il proprio lavoro. Rinnovo piena e totale solidarietà nei confronti di Traini e Battistini, nella certezza che l'Italia non si piegherà mai a simili ricatti". Lo afferma la parlamentare M5S Barbara Floridia, presidente della commissione Vigilanza Rai.

