Troupe del TG3 aggredita in Libano. Muore l'autista

Drammatiche notizie giungono dal Libano. La Troupe del Tg3 è stata aggredita vicino a Sidone. l'autista locale ha avuto un infarto ed è morto. Lo racconta il telegiornale nell'edizione delle 12 con le parole dell'inviata Lucia Goracci. Prima un uomo armato e poi un gruppo di persone si sono avvicinate e hanno cominciato a minacciare i giornalisti. A quel punto l'autista ha avuto un malore che si è rivelato fatale. Il fixer aveva segnalato a Hezbollah la presenza dei giornalisti. Stavamo riprendendo senza problemi, la gente ci parlava. Ma è spuntato un uomo, è andato contro Marco Nicois (l'operatore, ndDM), tentando di strappargli la telecamera, l'abbiamo protetto poi siamo tornati in auto, pronti ad allontanarci in fretta, sono arrivati altri che hanno preso a spintonare noi e l'auto. L'uomo di prima ha provato a tirarci una grossa pietra.

