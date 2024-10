Ilfoglio.it - The Bear, stellato ma anche un po’ bollito

(Di martedì 8 ottobre 2024) Every second counts. Ogni secondo conta. È questa la frase che – ormai da qualche tempo - è appesa alla parete della cucina di “The”. Questo terzo capitolo della serie, globalmente un po’ fiacco tranne per qualche picco di puntata, sperimenta un linguaggio narrativo un po’ diverso dal precedente. E, da par nostro, porta in scena un nuovo ambiente – il ristorante The, come lo ha pensato e desiderato chef Carmy (Jemery Allen White) – che guarda allo stile dei ristornati stellati. Se infatti è sicuramente centrale, per ottenere le agognate stelle, realizzare cibi sopraffini, èvero che l’estetica (intesa come quella dei piatti madell’ambiente circostante) ha il suo ruolo. Perché, come i piatti delle diverse portate, racconta una storia precisa, setta un mood. Contribuisce insomma all’esperienza culinaria nella sua interezza.