Temptation Island 2024 Valerio chiede un nuovo falò di confronto | tornerà sui suoi passi e uscirà con Diandra? | Video Witty Tv

Colpo di scena nella coppia formata da Diandra e Valerio che nella quarta puntata di Temptation Island 2024 era uscita separata dal programma. Il giorno dopo, l'uomo ha chiesto a Filippo di poter rincontrare la sua fidanzata perché gli era mancata tantissimo. Ha così richiesto un nuovo falò di confronto per poterle leggere una lettera. Ma prima le ha chiesto scusa e l'ha abbracciata: "Mi sono sentito perso senza di te, sono follemente innamorato di te". Ha anche spiegato che l'unica certezza della sua vita è averla accanto: "Ti amo e credo nell'amore eterno". Diandra lo ha poi baciato e abbracciato. I due sono così usciti insieme dal programma decidendo di superare le distanze e arrivando ad un compromesso.

