“Tempi certi e soldi per il quarto ponte, ma la viabilità sul Ponte Vecchio va cambiata” (Di martedì 8 ottobre 2024) Un quarto Ponte a doppio senso di marcia, senza un’inutile pista ciclabile, per aumentare la sicurezza stradale e fluidificare il traffico. È questa la soluzione auspicata, quella che Fratelli d’Italia propone da sempre a tutti i livelli istituzionali, e che deve vedere lo sforzo comune di tutti Leccotoday.it - “Tempi certi e soldi per il quarto ponte, ma la viabilità sul Ponte Vecchio va cambiata” Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una doppio senso di marcia, senza un’inutile pista ciclabile, per aumentare la sicurezza stradale e fluidificare il traffico. È questa la soluzione auspicata, quella che Fratelli d’Italia propone da sempre a tutti i livelli istituzionali, e che deve vedere lo sforzo comune di tutti

Quarto ponte - c'è il via libera : sarà a due corsie - Il quarto ponte tra Lecco e Pescate sarà a due corsie. Nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre è stato fatto un nuovo passo in avanti per l’adeguamento del futuro viadotto che verrà affiancato al ponte Manzoni. Nel corso di un vertice convocato dalla Regione a Palazzo Lombardia, Anas ha presentato... (Leccotoday.it)

Progetto Quarto ponte : più soldi e più tempo - Lecco – Tempi più lunghi e costi più alti, sia ambientali sia economici, per il futuro Quarto ponte di Lecco a doppio senso. Eppure le alternative non mancherebbero, sono state elaborate e presentate un paio di anni fa proprio su commissione del sindaco di Lecco, che per questo spera di potersi ... (Ilgiorno.it)

Quarto ponte : l'ipotesi del doppio senso di marcia si fa strada - Passi avanti per l'adeguamento a due corsie del nuovo viadotto in accostamento al Ponte Manzoni. È stato convocato per il 7 ottobre, a Palazzo Lombardia, l'incontro per presentare alla Provincia di Lecco e ai Comuni di Lecco e Pescate le soluzioni studiate da Anas per consentire la futura... (Leccotoday.it)