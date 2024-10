Svaligia una casa e porta via un collier di grosso valore: in manette il "Lupin" del vesuviano (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno arrestato un 33enne del posto accusato di furto aggravato. Il soggetto, lo scorso 27 luglio, sarebbe entrato di notte all'interno di un'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari, attraverso una finestra e forzando una napoletana in legno Napolitoday.it - Svaligia una casa e porta via un collier di grosso valore: in manette il "Lupin" del vesuviano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno arrestato un 33enne del posto accusato di furto aggravato. Il soggetto, lo scorso 27 luglio, sarebbe entrato di notte all'interno di un'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari, attraverso una finestra e forzando una napoletana in legno

¬ęEravamo a casa di mia zia per piangere la morte di mio padre : i ladri hanno svaligiato prima la casa dei miei e poi la mia¬Ľ - VIGODARZERE (PADOVA) - Ladri in casa del figlio e in quella del padre appena morto. Spariti alcuni gioielli, ricordi di famiglia, e qualche centinaia di euro. Non bastasse il dolore per aver perso il... (Ilgazzettino.it)

Tornano a casa dopo una serata tra amici e la trovano svaligiata… Caccia ai ladri in provincia di Latina - Il furto e la cassaforte tagliata I ladri sono riusciti a introdursi in casa e hanno utilizzato un frullino per tagliare la porta della piccola cassaforte. Al momento del ritorno della coppia, gli ambienti erano ancora pieni di fumo, segno che i malviventi erano fuggiti da poco. . ... (Dayitalianews.com)

¬ęEravamo a casa di mia zia per piangere la morte di mio padre : i ladri hanno svaligiato prima la casa dei miei e poi la mia¬Ľ - VIGODARZERE (PADOVA) - Ladri in casa del figlio e in quella del padre appena morto. Spariti alcuni gioielli, ricordi di famiglia, e qualche centinaia di euro. Non bastasse il dolore per aver perso il... (Ilgazzettino.it)