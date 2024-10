Supercoppa Italiana 2024-2025, ufficializzate le date: quando si giocheranno Inter-Atalanta e Juve-Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) La Lega Serie A ha ufficializzato le date della Supercoppa Italiana 2024-2025, che si disputerà in Arabia Saudita nei primi giorni di gennaio del 2025. Fanpage.it - Supercoppa Italiana 2024-2025, ufficializzate le date: quando si giocheranno Inter-Atalanta e Juve-Milan Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Lega Serie A ha ufficializzato ledella, che si disputerà in Arabia Saudita nei primi giorni di gennaio del

Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita : decise le date di semifinali e finale - In particolare, l’edizione numero 37 della Supercoppa Italiana si giocherà dal 2 al 6 gennaio 2025 con diretta tv su Mediaset di tutti e tre gli incontri. PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA Semifinali Giovedì 2 gennaio 2025 orario da definire, Inter-Atalanta Venerdì 3 gennaio 2025 orario da definire, ... (Sportface.it)

UFFICIALE – Supercoppa italiana - ecco le date e la sfidante dell’Inter - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 160 Paesi del mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione. UFFICIALE – L’Inter affronterà ... (Inter-news.it)

Il Basket Pegli alza al cielo la Supercoppa Italiana Uisp 2024 - Il Basket Pegli si riconferma campione della Supercoppa Italiana Uisp di basket in carrozzina, portando a casa il prestigioso trofeo per la seconda volta consecutiva, dopo aver vinto anche l'edizione del 2022. La 'Final Four', disputata a Salgareda (Treviso) il 5 e 6 ottobre, ha visto una... (Genovatoday.it)