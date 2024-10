Spaccio in Cilento: 17enne finisce in comunità, il provvedimento (Di martedì 8 ottobre 2024) E' accusato di aver spacciato hashish e cocaina in Cilento, tra Agropoli ed Ascea, nell'estate scorsa. Così, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza a carico di un 17enne di Ostigliano, frazione di Perito.A raggiungerlo, i Salernotoday.it - Spaccio in Cilento: 17enne finisce in comunità, il provvedimento Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E' accusato di aver spacciato hashish e cocaina in, tra Agropoli ed Ascea, nell'estate scorsa. Così, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza a carico di undi Ostigliano, frazione di Perito.A raggiungerlo, i

Spacciava hashish e cocaina nel Cilento. Minorenne finisce in comunità - Accusato di spaccio di droga, un ragazzo cilentano finisce in comunità. Per questo motivo il Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza a carico d ... (ondanews.it)

Dal Cilento a capitano delle giovanili del Bayer Leverkusen: il sogno di Francesco Buono - A Sanza, il paese d’origine della famiglia, la comunità segue con orgoglio le imprese calcistiche di Francesco, simbolo di speranza e successo per tutti ... (salernotoday.it)