Sonia Bruganelli attaccata da autore di Bonolis: bordata velenosa (Di martedì 8 ottobre 2024) La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle si sta rivelando un terreno minato. La sua esibizione, fin dalla prima puntata, ha sollevato non poche polemiche, con la giuria che l'ha criticata severamente e le ha assegnato punteggi molto bassi. Se all'inizio la Bruganelli ha mantenuto la calma, la sua reazione nella puntata del 5 ottobre 2024 ha sorpreso tutti: visibilmente nervosa, ha mostrato segni di frustrazione. A pochi giorni di distanza, il fatto che si sia classificata penultima ha alimentato ulteriormente le critiche. Ospite a La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha spiegato perché si è arrabbiata a Ballando puntando il dito contro Selvaggia Lucarelli. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha affermato che la giudice l'aveva ridicolizzata e che, in quel momento, sua figlia sedicenne stava seguendo la trasmissione da casa. Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli attaccata da autore di Bonolis: bordata velenosa Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La partecipazione dia Ballando con le Stelle si sta rivelando un terreno minato. La sua esibizione, fin dalla prima puntata, ha sollevato non poche polemiche, con la giuria che l'ha criticata severamente e le ha assegnato punteggi molto bassi. Se all'inizio laha mantenuto la calma, la sua reazione nella puntata del 5 ottobre 2024 ha sorpreso tutti: visibilmente nervosa, ha mostrato segni di frustrazione. A pochi giorni di distanza, il fatto che si sia classificata penultima ha alimentato ulteriormente le critiche. Ospite a La Vita in Diretta,ha spiegato perché si è arrabbiata a Ballando puntando il dito contro Selvaggia Lucarelli. L'ex moglie di Paoloha affermato che la giudice l'aveva ridicolizzata e che, in quel momento, sua figlia sedicenne stava seguendo la trasmissione da casa.

