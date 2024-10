Six Kings Slam 2024: come sono stati scelti i partecipanti. Due ere a confronto (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 16 al 19 ottobre un’esibizione dai connotati hollywoodiani andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita. Si parla del “6 Kings Slam“. Una competizione che vedrà al via Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. sono cifre pazzesche che danno da pensare sulla valenza di questa esibizione, se rapportate a quelle del massimo circuito internazionale. Oasport.it - Six Kings Slam 2024: come sono stati scelti i partecipanti. Due ere a confronto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 16 al 19 ottobre un’esibizione dai connotati hollywoodiani andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita. Si parla del “6“. Una competizione che vedrà al via Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneocifre pazzesche che danno da pensare sulla valenza di questa esibizione, se rapportate a quelle del massimo circuito internazionale.

