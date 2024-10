Scomparso da ieri nei boschi, continuano le ricerche di Franco Vettese. Lo cercano Vigili del Fuoco e Protezione civile. Era andato per funghi dalle parti di Cassino (Di martedì 8 ottobre 2024) La città di Cassino è in apprensione da ieri pomeriggio, quando il 77enne Franco Vettese è Scomparso nei boschi che circondano la storica abbazia di MonteCassino. Le ricerche, avviate immediatamente, stanno coinvolgendo un vasto dispiegamento di forze, tra cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha impiegato anche un sofisticato drone termico per tentare di localizzare l’anziano disperso. Operazioni di soccorso e tecnologie avanzate Le operazioni di ricerca stanno utilizzando strumenti all’avanguardia: oltre al drone termico, un elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato la zona, mentre a terra diverse squadre di soccorritori stanno perlustrando i sentieri che si snodano attorno all’abbazia. Nonostante gli sforzi, al momento non è stata trovata alcuna traccia di Franco Vettese, che soffrirebbe di problemi di orientamento. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) La città diè in apprensione dapomeriggio, quando il 77enneneiche circondano la storica abbazia di Monte. Le, avviate immediatamente, stanno coinvolgendo un vasto dispiegamento di forze, tra cui il Corpo Nazionale deidel, che ha impiegato anche un sofisticato drone termico per tentare di localizzare l’anziano disperso. Operazioni di soccorso e tecnologie avanzate Le operazioni di ricerca stanno utilizzando strumenti all’avanguardia: oltre al drone termico, un elicottero deidelha sorvolato la zona, mentre a terra diverse squadre di soccorritori stanno perlustrando i sentche si snodano attorno all’abbazia. Nonostante gli sforzi, al momento non è stata trovata alcuna traccia di, che soffrirebbe di problemi di orientamento.

