Sala lascia i milanesi senza medico di base (Di martedì 8 ottobre 2024) Per andare a visitare un malato nell’area C (che in teoria servirebbe a proteggere la salute dei residenti), i dottori devono pagare un ticket. L’Ordine insorge: «Ci chiedono di versare una gabella per fare il nostro lavoro». E alcuni pazienti si trovano privi di cure. Laverita.info - Sala lascia i milanesi senza medico di base Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Per andare a visitare un malato nell’area C (che in teoria servirebbe a proteggere la salute dei residenti), i dottori devono pagare un ticket. L’Ordine insorge: «Ci chiedono di versare una gabella per fare il nostro lavoro». E alcuni pazienti si trovano privi di cure.

Salah sorpassa Drogba e l’Uefa lo celebra - l’Atalanta risponde : “Lasciate cucinare Lookman” - Quest’ultimo infatti ha superato Didier Drogba come capocannoniere africano nella storia della massima competizione europea, raggiungendo quota 45 gol in Champions contro i 44 dell’ivoriano ex Chelsea. . C. Divertente siparietto sui profili social dell’Atalanta in questi minuti, dopo che l’Uefa ... (Sportface.it)

Rilasciato il trailer di Parthenope - l’ultimo film di Paolo Sorrentino in sala dal 24 ottobre - Presentato in Concorso al Festival di Cannes, esce nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre. . Completano il cast anche Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. La pellicola ... (Superguidatv.it)

Netanyahu all’Onu : contro Israele “bugie e calunnie”. E molti delegati lasciano la sala - Molte delegazioni hanno reagito con freddezza e aperta ostilità, e alcune hanno deciso di abbandonare la sala in segno di protesta mentre Netanyahu parlava. A questo si aggiunge un crescente isolamento internazionale, con molte nazioni che criticano apertamente le azioni militari israeliane e ... (Ilfogliettone.it)