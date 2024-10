Ruspe al lavoro per il nuovo hotel. L’albergo Faraotti a Campolungo: 95 stanze tra business e turismo (Di martedì 8 ottobre 2024) Una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati spalmati su quattro piani, 95 stanze, sale riunioni e altri servizi per una clientela che si annuncia prevalentemente businness, ma con un occhio anche alla platea di turisti che in numero sempre maggiore frequentano Ascoli. Sono i numeri dell’hotel che la famiglia Faraotti ha iniziato a realizzare lungo la zona industriale Campolungo, all’altezza dello svincolo della superstrada Ascoli-Mare, in posizione dunque particolarmente strategica per i collegamenti con la principale via di comunicazione del nostro territorio. Da qualche giorno sono al lavoro le Ruspe che stanno demolendo il rudere esistente; successivamente inizierà la costruzione vera e propria del nuovo immobile a destinazione alberghiera. Ilrestodelcarlino.it - Ruspe al lavoro per il nuovo hotel. L’albergo Faraotti a Campolungo: 95 stanze tra business e turismo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati spalmati su quattro piani, 95, sale riunioni e altri servizi per una clientela che si annuncia prevalentemente businness, ma con un occhio anche alla platea di turisti che in numero sempre maggiore frequentano Ascoli. Sono i numeri dell’che la famigliaha iniziato a realizzare lungo la zona industriale, all’altezza dello svincolo della superstrada Ascoli-Mare, in posizione dunque particolarmente strategica per i collegamenti con la principale via di comunicazione del nostro territorio. Da qualche giorno sono alleche stanno demolendo il rudere esistente; successivamente inizierà la costruzione vera e propria delimmobile a destinazione alberghiera.

