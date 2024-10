‘Ristoranti contro la fame’: cene solidali per raccogliere fondi: i locali in Lombardia (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Dieci anni di collaborazione tra ristorazione e solidarietà e una nuova campagna solidale nazionale. E' il progetto "Ristoranti contro la fame" presentato a Milano che riparte il 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione con una nuova edizione. Promossa da Azione contro la Fame, da dieci anni trasforma in realtà i progetti pensati da chi nel mondo lotta contro la malnutrizione. Tante cene super solidali organizzate dai più grandi nomi della ristorazione per raccogliere fondi. Quest'edizione coinvolgerà come di consueto ristoranti, chef e amanti del cibo fino al 31 dicembre. Durante tutto il periodo, nei ristoranti e nelle catene aderenti all'iniziativa, si potrà scegliere un piatto o un menù solidale e, così facendo, sostenere i progetti di Azione contro la Fame. Ilgiorno.it - ‘Ristoranti contro la fame’: cene solidali per raccogliere fondi: i locali in Lombardia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Dieci anni di collaborazione tra ristorazione e solidarietà e una nuova campagna solidale nazionale. E' il progetto "Ristorantila fame" presentato a Milano che riparte il 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione con una nuova edizione. Promossa da Azionela Fame, da dieci anni trasforma in realtà i progetti pensati da chi nel mondo lottala malnutrizione. Tantesuperorganizzate dai più grandi nomi della ristorazione per. Quest'edizione coinvolgerà come di consueto ristoranti, chef e amanti del cibo fino al 31 dicembre. Durante tutto il periodo, nei ristoranti e nelle catene aderenti all'iniziativa, si potrà scegliere un piatto o un menù solidale e, così facendo, sostenere i progetti di Azionela Fame.

