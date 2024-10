Rimini sconfigge gli haters. Multa dopo gli insulti web (Di martedì 8 ottobre 2024) Rimini, 8 ottobre 2024 – Una lettera di scuse a Rimini e al suo mare, per evitare conseguenze peggiori e mettere fine alla battaglia legale avviata dagli albergatori riminesi nell’agosto del 2023, che li avevano querelati. La società che gestisce la pagina Facebook “??????Commenti memorabili”, dove erano state pubblicate false immagini del nostro mare, ha trovato un accordo con l’associazione albergatori di Rimini, presentando una lettera formale di scuse alla città e versando 2mila euro. Soldi che Federalberghi “consegnerà alla Protezione civile – annuncia la presidente Patrizia Rinaldis – che anche in questi giorni è impegnata a portare sostegno nelle zone alluvionate”. Rimini 18-09-2023 - Furto Hotel Ivano Patrizia Rinaldis Presidente AIA. © Manuel Migliorini / Adriapress. Ilrestodelcarlino.it - Rimini sconfigge gli haters. Multa dopo gli insulti web Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Una lettera di scuse ae al suo mare, per evitare conseguenze peggiori e mettere fine alla battaglia legale avviata dagli albergatori riminesi nell’agosto del 2023, che li avevano querelati. La società che gestisce la pagina Facebook “??????Commenti memorabili”, dove erano state pubblicate false immagini del nostro mare, ha trovato un accordo con l’associazione albergatori di, presentando una lettera formale di scuse alla città e versando 2mila euro. Soldi che Federalberghi “consegnerà alla Protezione civile – annuncia la presidente Patrizia Rinaldis – che anche in questi giorni è impegnata a portare sostegno nelle zone alluvionate”.18-09-2023 - Furto Hotel Ivano Patrizia Rinaldis Presidente AIA. © Manuel Migliorini / Adriapress.

Rimini sconfigge gli haters. Multa dopo gli insulti web - Nel 2023 gli albergatori avevano denunciato i titolari di una pagina Facebook. Sanzione di duemila euro e una lettera di scuse: «Amiamo la vostra città» ... (ilrestodelcarlino.it)

