Reggio Calabria, 88enne incendia la casa di una coppia di anziani con cui aveva litigato: incastrato dalle telecamere di videosorveglianza (Di martedì 8 ottobre 2024) Un anziano di 88 anni ha pensato di risolvere i dissidi con un altro anziano incendiandogli casa. È quanto avvenuto a Gallico Marina, nella zona nord di Reggio Calabria, dove l’uomo nella notte tra sabato e domenica ha prima cercato di oscurare le telecamere di videosorveglianza con della vernice nera e poi ha cosparso di benzina la saracinesca del garage provocando l’esplosione dell’auto che un incendio che ha devastato il piano terra della palazzina dove una coppia di anziani stava dormendo. I due sono stati salvati grazie all’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti in tempo assieme ai carabinieri. Oltre a trovare tracce della bottiglia incendiaria, gli investigatori hanno ricostruito la vicenda grazie alle telecamere presenti nella zona. Dai filmati, infatti, i carabinieri hanno riconosciuto l’anziano che aveva un’andatura claudicante. Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, 88enne incendia la casa di una coppia di anziani con cui aveva litigato: incastrato dalle telecamere di videosorveglianza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un anziano di 88 anni ha pensato di risolvere i dissidi con un altro anzianondogli. È quanto avvenuto a Gallico Marina, nella zona nord di, dove l’uomo nella notte tra sabato e domenica ha prima cercato di oscurare ledicon della vernice nera e poi ha cosparso di benzina la saracinesca del garage provocando l’esplosione dell’auto che un incendio che ha devastato il piano terra della palazzina dove unadistava dormendo. I due sono stati salvati grazie all’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti in tempo assieme ai carabinieri. Oltre a trovare tracce della bottigliaria, gli investigatori hanno ricostruito la vicenda grazie allepresenti nella zona. Dai filmati, infatti, i carabinieri hanno riconosciuto l’anziano cheun’andatura claudicante.

