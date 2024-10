Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Nobel per la fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per Ilmessaggero.it - Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilper laè stato assegnato aE., che hanno aperto la strada alla realizzazione dellee gettato le basi per

Chi sono John Hopfield e Geoffrey Hinton - premio Nobel per la Fisica 2024 - Hopfield and Geoffrey E. D’altro canto, Hinton ha inventato un metodo capace di trovare autonomamente proprietà nei dati ed eseguire attività come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini. Hinton. BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 ... (Lettera43.it)

Nobel 2024 - oggi è il giorno della fisica - Tra poche ore a Stoccolma verrà assegnato il secondo dei prestigiosi premi. Ecco le previsioni sui possibili vincitori. (Wired.it)

