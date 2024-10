Perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: la verità (Di martedì 8 ottobre 2024) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tutta la verità sulla fine del loro rapporto: ecco perché si sono lasciati. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono innamorati nella casa del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà l’ex tentatore ha rivelato il suo interesse nei confronti della gieffina. In poche settimane è riuscito a conquistarla e una volta finito il reality i due hanno dimostrato di volersi realmente bene. In molti sospettavano un rottura dopo poche settimane dall’uscita dal GF e invece Sophie e Basciano sono prima andati a convivere e poi hanno avuto un figlia. Basciano e Codegoni i motivi dell’addio-foto @verissimo- velvetmag.itL’arrivo di Celine ha completato il loro sogno d’amore: tutto sembrava perfetto almeno fino a quando si è parlato di crisi. La bambina aveva solo pochi mesi quando i due hanno confermato l’addio. Velvetmag.it - Perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: la verità Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024), tutta lasulla fine del loro rapporto: ecco perché sisiinnamorati nella casa del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà l’ex tentatore ha rivelato il suo interesse nei confronti della gieffina. In poche settimane è riuscito a conquistarla e una volta finito il reality i due hanno dimostrato di volersi realmente bene. In molti sospettavano un rottura dopo poche settimane dall’uscita dal GF e inveceprima andati a convivere e poi hanno avuto un figlia.i motivi dell’addio-foto @verissimo- velvetmag.itL’arrivo di Celine ha completato il loro sogno d’amore: tutto sembrava perfetto almeno fino a quando si è parlato di crisi. La bambina aveva solo pochi mesi quando i due hanno confermato l’addio.

