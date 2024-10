Pedone investito ad Arezzo: 65enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Siena (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa mattina, alle ore 8:16, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente che ha coinvolto un Pedone ad Arezzo, in località Bagnaia. L’uomo, di 65 anni, è stato investito e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti un’automedica infermierizzata e un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo, insieme alla Polizia Municipale per i rilievi dell’incidente. Vista la gravità della situazione, il 65enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Siena con l’elicottero Pegaso 1. L'articolo Pedone investito ad Arezzo: 65enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Siena proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Pedone investito ad Arezzo: 65enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Siena Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa mattina, alle ore 8:16, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente che ha coinvolto unad, in località Bagnaia. L’uomo, di 65 anni, è statoe ha riportato gravi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti un’automedica infermierizzata e un’ambulanza della Croce Rossa di, insieme alla Polizia Municipale per i rilievi dell’incidente. Vista la gravità della situazione, ilè statoinaldicon l’elicottero Pegaso 1. L'articoloadinaldiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

