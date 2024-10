Oasport.it - Pallanuoto, Savona sarà l’unica rappresentate italiana in Champions League 2024-2025

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Negli scorsi anni l’Italia è sempre stata abituata bene nelladial maschile, con la Pro Recco spesso e volentieri sul tetto d’Europa e l’AN Brescia a fare la sua più che discreta figura a livello continentale. Le due compagini più performanti del nuovo millennio nel Bel Paese sono state retrocesse per motivi differenti in Euro Cup e cisolamente una squadra azzurra nella massima competizione del Vecchio Continente. Stiamo parlando dell’RNche debutterà domani inaffrontando in casa, alle 20.00 gli spagnoli dell’Astralpool CN Sabadell nel match valido per la prima giornata del Gruppo D della fase a gironi. Le altre rivali per la compagine ligure saranno i greci dell’Olympiacos ed i croati del Primorac: un raggruppamento molto equilibrato dove ci sono per la compagine di Angelini possibilità di qualificazione al turno successivo.