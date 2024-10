Nzola, frecciatina alla Fiorentina: «A Lens ho ritrovato la gioia rispetto a Firenze» (Di martedì 8 ottobre 2024) Nzola, ex attaccante della Fiorentina, ora al Lens, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza A L’Equipe, l’ex attaccante della Fiorentina Nzola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza al Lens dopo il suo trasferimento durante l’ultima sessione di mercato estiva. Le parole. LE PAROLE – «A Lens ho ritrovato la Calcionews24.com - Nzola, frecciatina alla Fiorentina: «A Lens ho ritrovato la gioia rispetto a Firenze» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), ex attaccante della, ora al, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza A L’Equipe, l’ex attaccante della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza aldopo il suo trasferimento durante l’ultima sessione di mercato estiva. Le parole. LE PAROLE – «Ahola

