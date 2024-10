Nobel per la fisica: vincono Hopfield e Hinton, pionieri dell’IA (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche il Nobel per la fisica s'inchina, per così dire, all'intelligenza artificiale. L'americano John Hopfield e Geoffrey Hinton, nato in Gran Bretagna e naturalizzato canadese, sono riusciti a far dialogare fisica, matematica, biologia e psicologia come nessuno aveva mai fatto prima, in modo così efficace e il risultato delle loro ricerche, condotte in modo indipendente, sono state le prime reti neurali artificiali L'articolo Nobel per la fisica: vincono Hopfield e Hinton, pionieri dell’IA proviene da Firenze Post. .com - Nobel per la fisica: vincono Hopfield e Hinton, pionieri dell’IA Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche ilper las'inchina, per così dire, all'intelligenza artificiale. L'americano Johne Geoffrey, nato in Gran Bretagna e naturalizzato canadese, sono riusciti a far dialogare, matematica, biologia e psicologia come nessuno aveva mai fatto prima, in modo così efficace e il risultato delle loro ricerche, condotte in modo indipendente, sono state le prime reti neurali artificiali L'articoloper laproviene da Firenze Post.

