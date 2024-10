Napoli: rapina a Piazza Nolana. Carabinieri arrestano 29enne (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrestato 29enne per rapina a Napoli: individuato grazie alle telecamere, caccia al secondo sospettato Questa notte a Piazza Guglielmo Pepe nel quartiere Mercato Pendino i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per rapina un 29enne marocchino senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. La gazzella dell’Arma sta percorrendo Piazza Nolana quando un turista chiede aiuto. Due individui lo hanno appena rapinato e sono fuggiti. La descrizione della vittima viene raccontata anche alla centrale operativa che monitora la città grazie alle telecamere sul territorio. I Carabinieri setacciano la zona quando arriva la segnalazione dalla centrale. Le fattezze di una persona in Piazza Pepe combaciano con quelle fornite dalla vittima.La pattuglia piomba sul posto e blocca l’uomo che verrà riconosciuto dalla vittima. Puntomagazine.it - Napoli: rapina a Piazza Nolana. Carabinieri arrestano 29enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrestatoper: individuato grazie alle telecamere, caccia al secondo sospettato Questa notte aGuglielmo Pepe nel quartiere Mercato Pendino idel nucleo radiomobile hanno arrestato perunmarocchino senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. La gazzella dell’Arma sta percorrendoquando un turista chiede aiuto. Due individui lo hanno appenato e sono fuggiti. La descrizione della vittima viene raccontata anche alla centrale operativa che monitora la città grazie alle telecamere sul territorio. Isetacciano la zona quando arriva la segnalazione dalla centrale. Le fattezze di una persona inPepe combaciano con quelle fornite dalla vittima.La pattuglia piomba sul posto e blocca l’uomo che verrà riconosciuto dalla vittima.

Catania - arrestato 29enne rapinatore seriale violento - Alla luce delle risultanze delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Catania, ha disposto, nei confronti dell’uomo, la traduzione in carcere in ragione della particolare pericolosità sociale del soggetto e ... (Dayitalianews.com)

Rapina il supermercato e ferisce il direttore a Fermo - arrestato un 29enne - I militari della sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati e contrasto alla criminalità , hanno dimostrato ancora una volta la loro efficacia neutralizzando il responsabile di una rapina impropria con lesioni personali. I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, ... (Ilrestodelcarlino.it)