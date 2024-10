Napoli, McTominay sembra già l’affare dell’anno (Gazzetta) (Di martedì 8 ottobre 2024) La Gazzetta nel pagellone di giornata mette in primo piano McTominay. Il suo acquisto da parte del Napoli è già l’affare dell’anno. Lo scozzese da centroavanti aggiunto, insieme a Lukaku, sprigiona una forza incredibile. L’asse Lukaku-McTominay promette benissimo Scrive Gazzetta: L’asse Lukaku-McTominay promette benissimo. Lo scozzese di base è un centrocampista, al massimo un trequartista. Nell’emergenza è stato impiegato come difensore. Antonio Conte ha avuto l’intuizione di affiancarlo a Lukaku come centravanti aggiunto, quando il Napoli attacca. I due sprigionano una forza d’urto impressionante, formano una massa critica di muscoli difficile da arginare. La mossa del doppio bisonte: Big Mc e Big Rom. Acquistato per 30,5 milioni dal Manchester United, McTominay sembra già l’affare dell’anno. Ilnapolista.it - Napoli, McTominay sembra già l’affare dell’anno (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lanel pagellone di giornata mette in primo piano. Il suo acquisto da parte delè già. Lo scozzese da centroavanti aggiunto, insieme a Lukaku, sprigiona una forza incredibile. L’asse Lukaku-promette benissimo Scrive: L’asse Lukaku-promette benissimo. Lo scozzese di base è un centrocampista, al massimo un trequartista. Nell’emergenza è stato impiegato come difensore. Antonio Conte ha avuto l’intuizione di affiancarlo a Lukaku come centravanti aggiunto, quando ilattacca. I due sprigionano una forza d’urto impressionante, formano una massa critica di muscoli difficile da arginare. La mossa del doppio bisonte: Big Mc e Big Rom. Acquistato per 30,5 milioni dal Manchester United,già

