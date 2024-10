Mo: Iran attiva difesa aerea sulla città di Isfahan (Di martedì 8 ottobre 2024) Teheran, 8 ott. (Adnkronos/Dpa) - L'Iran ha attivato i sistemi di difesa aerea sulla città di Isfahan durante la notte. Lo rendono noto i Guardiani della rivoluzione. Diverse esplosioni avvenute in precedenza avevano alimentato i timori di un possibile attacco israeliano. L'agenzia di stampa Iraniana Fars ha riferito, citando una fonte dei Pasdaran, che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati dopo l'avvistamento di un "oggetto luminoso", ma non vi è stato alcun contatto nemico. La radio di Stato l'ha definita una manovra difensiva. La città di Isfahan è sede di strutture dell'industria della difesa e del programma nucleare del paese. Liberoquotidiano.it - Mo: Iran attiva difesa aerea sulla città di Isfahan Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Teheran, 8 ott. (Adnkronos/Dpa) - L'hato i sistemi dididurante la notte. Lo rendono noto i Guardiani della rivoluzione. Diverse esplosioni avvenute in precedenza avevano alimentato i timori di un possibile attacco israeliano. L'agenzia di stampaiana Fars ha riferito, citando una fonte dei Pasdaran, che i sistemi disono statiti dopo l'avvistamento di un "oggetto luminoso", ma non vi è stato alcun contatto nemico. La radio di Stato l'ha definita una manovra difensiva. Ladiè sede di strutture dell'industria dellae del programma nucleare del paese.

