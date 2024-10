Lettera43.it - Medio Oriente, Netanyahu conferma la morte di Safieddine

(Di martedì 8 ottobre 2024) Benjaminin un videomessaggio dedicato al popolo libanese hato che Israele ha assassinato il nuovo leader di Hezbollah, Hashem, che sarebbe stato colpito durante attacco aereo a Beirut giovedì 3 ottobre. Con lui, secondo quanto ha detto il premier israeliano, sarebbe stato ucciso anche il sostituto di, senza però che Bibi specificasse il nome.ha poi affermato che Israele ha «degradato le capacità di Hezbollah, abbiamo eliminato migliaia di terroristi, tra cui lo stesso Nasrallah, il sostituto di Nasrallah e il sostituto del suo sostituto».