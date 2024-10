Maltempo, i ciclisti si fermano: annullata la "Tre Valli Varesine" (Di martedì 8 ottobre 2024) La 103ma edizione della Tre Valli Varesine è stata annullata quando i corridori, tra cui Tadej Pogacar, sono scesi dalle biciclette dopo più di un’ora di corsa al freddo e sotto la pioggia battente. Feedpress.me - Maltempo, i ciclisti si fermano: annullata la "Tre Valli Varesine" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) La 103ma edizione della Treè stataquando i corridori, tra cui Tadej Pogacar, sono scesi dalle biciclette dopo più di un’ora di corsa al freddo e sotto la pioggia battente.

I corridori hanno fermato la Tre Valli Varesine 2024, che peccato! - Si può iniziare a parlare di vittoria alla Cédrine Kerbaol, che anche alla Tre Valli Varesine trionfa con un'azione solitaria nel finale molto simile a quella che l'aveva… Leggi ... (informazione.it)

La Tre Valli Varesine parte sotto la pioggia poi viene sospesa, Pogacar: “Non vedevo dove si andava” - Per la prima volta in 103 anni la Tre Valli Varesine viene cancellata per maltempo, troppo pericolo proseguire sotto la pioggia torrenziale ... (fanpage.it)

Maltempo, la Tre Valli Varesine sospesa e poi annullata dopo 58 chilometri - Per la prima volta in 103 edizioni la gara è stata fermata per pioggia. Il percorso era già stato ridotto a 168 chilometri per le condizioni atmosferiche ... (gazzetta.it)