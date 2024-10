Ilgiorno.it - Lodi, aveva accoltellato il rivale in amore: oltre 4 anni di carcere

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024ì – Era accusato di tentato omicidio per averilin, condannato al. Il Tribunale diha emesso una condanna a 4e 9 mesi di reclusione per un uomo di 50residente a. Era finito sotto processo per averun concittadino. Il 6 febbraio 2024 l’interessato sarebbe uscito di casa, come ricostruito dagli inquirenti, con un coltello la cui lama misurava 19 centimetri. Poi l’interessato avrebbe avuto l’ennesima lite con l’uomo di 55che riteneva frequentasse sua moglie da alcuni mesi e con cui, quindi, si era confrontato altre volte. La colluttazione era avvenuta in strada, davanti agli occhi di un commerciante che poi, per evitare il peggio, ha disarmato il 50ennegiano, che lavora come guardiano notturno, con un calcio e soccorso l’aggredito.