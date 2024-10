Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 1-6, 2-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro fa corsa di testa nel 2° set

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 In rete l’uscita lungoriga di rovescio di. 0-40 Aveva accelerato alla grande con il dritto, ha poi sprecato tutto vicino alla rete. Chiaramente i recuperi del serbo sono stati pazzeschi. 0-30 Ancora impreciso con il dritto il giocatore romano. 0-15 Risposta incisiva, in ritardo con il dritto. 2-2 Ancora a zero il n.4 del mondo. 40-0 Prima vincente. 30-0 Rovescio difensivo in rete del. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda il romano. Peccato! 2-1 Sbaglia un recupero il serbo, di rovescio. Tiene ancora la battuta! A-40 Altra ottima prima del romano! 40-40 Appena largo il dritto inside in di Flavio. 40-30 ACE (2°)!!! 30-30 Non era stata impeccabile la stop volley del serbo, è arrivato ma non è riuscito a mandare di là il recupero il romano.