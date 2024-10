Ilfattoquotidiano.it - Litio, rame, cobalto: l’Europa dipende dai Paesi dell’altro mondo. E il riciclo potrebbe non essere sufficiente

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non possediamo, petrolio, gas, titanio, uranio, terre rare, e abbiamo scarse risorse di tungsteno, fosforo, alluminio, manganese,. Eppure le nostre scelte geopolitiche, quelle del, sono poco improntate a rapporti commerciali con iche possiedono le materie prime, in particolare quelle necessarie alla transizione energetica, a partire dalla Cina. Con il rischio che il nostro continente diventi sempre più debole, vulnerabile ed esposto. Infatti, come scrivono il giornalista Paolo Gila e l’analista finanziario Maurizio Mazziero nel libro Le mappe del tesoro. Geopolitica delle materie prime: la vera sfida strategica del XXI secolo (Hoepli editore), “il Dragoneusare le materie prime come arma di pressione, sanzione o ritorsione, nei confronti dell’Occidente”.