Le Volta Pagina si ritirano da Reazione a Catena | le campionesse lasciano perchè? il motivo

Un colpo di scena ha scosso il game show Reazione a Catena: le Volta Pagina, campionesse indiscusse di questa edizione 2024, hanno deciso di ritirarsi. Il trio, composto da Rosa, Anna Laura e Antonella, ha partecipato a 31 puntate, vincendo per 15 volte e accumulando un montepremi di oltre 300 mila euro. Le Volta Pagina si ritirano da Reazione a Catena: perchè? Il motivo della scelta Le Volta Pagina, provenienti da Reggio Emilia, hanno conquistato il pubblico grazie alla loro affiatata collaborazione e alla meticolosa preparazione. Nonostante il loro grande successo, la decisione di abbandonare il programma sembra legata a motivi personali e lavorativi, non potendo più assentarsi dal lavoro per partecipare alle registrazioni a Roma. Inoltre, le loro vittorie non sono state esenti da polemiche, con parte del pubblico che sui social ha criticato la "facilità" delle loro prove?.

