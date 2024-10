"L'ammazzo, sono di Rozzano", "Basta coi luoghi comuni". Così il sindaco replica a Fedez (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la rivelazione delle esternazioni di Fedez, che ha ravvivato un luogo comune sull'hinterland di Milano, il sindaco di Rozzano ha voluto replicare: "La nostra è una comunità di gente per bene" Ilgiornale.it - "L'ammazzo, sono di Rozzano", "Basta coi luoghi comuni". Così il sindaco replica a Fedez Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la rivelazione delle esternazioni di, che ha ravvivato un luogo comune sull'hinterland di Milano, ildiha volutore: "La nostra è unatà di gente per bene"

Il sindaco di Rozzano contro Fedez : «Basta con le etichette false sul nostro paese» - Articolo completo: Il sindaco di Rozzano contro Fedez: «Basta con le etichette false sul nostro paese» dal blog Lettera43 . Ferretti: « La nostra città è merita di essere conosciuta per la sua vera essenza: una comunità di persone oneste e laboriose» «Siamo stanchi di essere identificati con ... (Lettera43.it)

“Sono di Rozzano - lo uccido” : la frase di Fedez fa infuriare il sindaco. “La città non è il Bronx - basta coi luoghi comuni” - Tutti concordi nell’affermare che il tessuto locale è formato “da persone che lavorano onestamente, si prendono cura della propria città e crescono i loro figli con dignità e correttezza. Non ci tiriamo indietro di fronte alle difficoltà”. Secca e decisa la risposta delle istituzioni locali e della ... (Ilgiorno.it)

"Immagine falsa della città - ci rifiutiamo" : Fedez - il sindaco di Rozzano non ci sta - Quando lo abbiamo accompagnato fuori, ha cominciato a urlare contro di noi: 'Lasciatemi stare, lasciatemi stare che l'ammazzo. . “Quelle di Fedez non erano dichiarazioni pubbliche, per carità, ma quella frase, amplificata dai media, sta dando un'immagine della mia città falsa e poco edificante”, ... (Iltempo.it)