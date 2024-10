Tpi.it - L’ambulatorio del sottosuolo di Luigi Gallo, storie e vicende umane in uno studio dentistico

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per quanto i casi in cui vi si rischia la vita siano un numero trascurabile, lodel dentista, nell’immaginario collettivo, è tra i luoghi della medicina che incutono più paura. Nella letteratura e nei media, il dentista è spesso e volentieri collegato proprio a questa sensazione: dal protagonista di The Dentist che, dopo il tradimento da parte della moglie, inizia in preda a un delirio vendicativo a compiere trattamenti sempre più invasivi che arrivano a mutilazioni gratuite sui propri pazienti, fino alla celebre scena del film Marathon Man in cui il personaggio interpretato da Dustin Hoffman viene torturato proprio da un dentista.