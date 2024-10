Lanazione.it - "L'altro K2. La tragedia dimenticata del Monte Api" domani alla Biblioteca del Cai di Pisa

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - In occasione dei 70 anni dconquista del K2 ladella sezione ha organizzato un ciclo di incontri che vuole essere una visione ad ampio raggio sulla storia di questa montagna nel corso del tempo e sull’alpinismo italiano degli anni cinquanta del secolo scorso. Il terzo incontro avrà luogo, mercoledì 9 ottobre alle 21 presso la sede della sezione con la presentazione del libro “L’K2. LadelApi” di Matteo Serafin. Il Libro edito da Hoepli in collaborazione con il Club alpino italiano per la collana "Stelle alpine" narra la storia della scalata senza ritorno delApi (7132 metri), al confine tra Nepal, India e Tibet.