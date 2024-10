Sport.quotidiano.net - La Fides parte col botto: vittoria con Valdisieve. Bonciani e Quaglia tra i migliori in campo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lacolnel campionato di Serie C Toscana espugnando il parquet dei tradizionali rivali della, spesso capaci di dare più di un dispiacere ai valdarnesi di coach Paludi e del suo vice Parigi. Pur privi di Malatesta, costretto a saltare per impegni di lavoro la gara d’esordio alla Palestra Balducci di Pontassieve, i gialloverdi si sono imposti per 84 – 79, riuscendo nel finale ad avere ragione di un aversario difficile da domare. Brillante l’approccio dei montevarchini all’incontro e primo quarto chiuso sul 21 – 13 a favore grazie alla vena di. Ma i sievesi non ci stanno e provano a reagire, trovando però sulla loro strada un Alberto Caponi mattatore sotto le plance.