Kaos, Netflix cancella la serie mitologica con Jeff Goldblum dopo una sola stagione

(Di martedì 8 ottobre 2024) A quanto pare gli ascolti non sono stati così tanti da giustificare il rinnovo per una ulterioredello show Nonostante fosse risultata tra lepiù viste nel periodo del suo debutto in streaming,è statatauna, come riportato oggi da Variety. La, creata dall'autore di The End of the Fucking World, Charlie Covell, offriva una nuova visione del dio greco Zeus (), onnipotente ma estremamente insicuro quando il suo status di re degli dei viene messo in pericolo.essere stato minacciato dalle Parche e da alcuni umani, avverte: "Cancellerò questi bastardi dalla faccia della fottuta Terra". Come accennato, lo show aveva trascorso quattro settimane nella Top 10 di