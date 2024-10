Infortunio Kossounou, le condizioni del difensore dell’Atalanta dopo gli esami (Di martedì 8 ottobre 2024) Infortunio Kossounou, le condizioni del difensore dell’Atalanta dopo gli ultimi esami effettuati. Ecco le ultime da Zingonia dopo gli ultimi problemi che ci sono stati il giorno della partita contro il Genoa, oggi l’Atalanta ha fatto gli esami a Kossounou dopo l’Infortunio. Ecco il riscontro dei nerazzurri. Kossounou ha riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo Calcionews24.com - Infortunio Kossounou, le condizioni del difensore dell’Atalanta dopo gli esami Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), ledelgli ultimieffettuati. Ecco le ultime da Zingoniagli ultimi problemi che ci sono stati il giorno della partita contro il Genoa, oggi l’Atalanta ha fatto glil’. Ecco il riscontro dei nerazzurri.ha riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo

