Incivili sfrontati | rifiuti abbandonati in pieno centro in barba al segnale di divieto

BRINDISI - Spesso gli Incivili agiscono in maniera sfrontata. Caso emblematico in via Cittadella Nuova, dove è stato abbandonato un bel cumulo di rifiuti (un grosso sacco nero, infissi e cartoni) proprio sotto a un cartello sul divieto di abbandono dei rifiuti, con tanto di avvertenza sulla

