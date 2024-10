Ilgiorno.it - Il Telefono amico di Auser. Un “filo d’argento“ fra diverse generazioni per sentirsi meno soli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un’associazione di progetto, che punta sul volontariato e che si propone di migliorare la vita delle persone anziane, migliorando anche il rapporto fra. Tra le tante attività di volontariato cheMonza e Brianza propone per vicinanza ed assistenza a persone anziane e fragili - prime tra tutte l’accompagnamento e il trasporto verso i centri di cura della provincia - ce n’è una in particolare che tocca il cuore, che aggiunge una voce ai fatti molto concreti in cui l’associazione è impegnata ogni giorno. È la voce del ““, che scalda, tenendo compagnia, le mattine e i pomeriggi di persone anziane che si sentono sole, o che comunque hanno bisogno di una persona che li ascolti.