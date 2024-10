Movieplayer.it - Grande Fratello: crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, immuni e sei concorrenti in nomination

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata del 7 ottobre del reality show una delle coppie più amate dello spettacolo ha ammesso ufficialmente di essere in, confermando alcuni rumors che erano girati quest'estate. Il settimo appuntamento delha riservato numerosi colpi di scena: Javier ha rotto definitivamente con Shaila, mentre Helena ha chiuso con Lor. Tuttavia, il momento più scioccante per il pubblico è stato scoprire latra. Alla fine della puntata, ci sono state lecon seia rischio eliminazione. Una lunga storia d'amore al capolinea? La puntata del 7 ottobre è stata dominata dalladel noto ballerino e coreografo, che ha espresso la volontà di lasciare il reality show.aveva parlato di questa decisione in settimana con