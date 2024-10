Gli attacchi di Israele al Libano: così lo isola dall’Iran e toglie sostegno a Hezbollah (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal momento dell’assassinio del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israele ha attuato una strategia sistematica composta da due parti principali. Prima di tutto, ha mirato a svuotare il sud del Libano dalla sua popolazione, e successivamente ha preso di mira i sobborghi meridionali di Beirut con pesanti bombardamenti per dislocare anche lì i residenti. Parallelamente a queste azioni militari, Israele ha iniziato a isolare il Libano controllando le sue frontiere marittime, aeree e terrestri. Navi da guerra israeliane si sono posizionate al largo della costa di Beirut, e sono state imposte restrizioni all’aeroporto di Beirut, vietando agli aerei iraniani di atterrare. Anche il valico di confine di Masnaa con la Siria è stato colpito, giustificando l’attacco con l’accusa che fosse utilizzato per supporto logistico alle armi di Hezbollah. Ilfattoquotidiano.it - Gli attacchi di Israele al Libano: così lo isola dall’Iran e toglie sostegno a Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal momento dell’assassinio del segretario generale di, Hassan Nasrallah,ha attuato una strategia sistematica composta da due parti principali. Prima di tutto, ha mirato a svuotare il sud deldalla sua popolazione, e successivamente ha preso di mira i sobborghi meridionali di Beirut con pesanti bombardamenti per dislocare anche lì i residenti. Parallelamente a queste azioni militari,ha iniziato are ilcontrollando le sue frontiere marittime, aeree e terrestri. Navi da guerra israeliane si sono posizionate al largo della costa di Beirut, e sono state imposte restrizioni all’aeroporto di Beirut, vietando agli aerei iraniani di atterrare. Anche il valico di confine di Masnaa con la Siria è stato colpito, giustificando l’attacco con l’accusa che fosse utilizzato per supporto logistico alle armi di

